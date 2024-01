Marina, un gol per illudersi. La gioia dura troppo poco

marina

1

fermignanese

1

: Ricci, Medici, Gagliardi, Testoni (41’st Droghini), Giovagnoli, Carloni, Piermattei (25’st Gabrielli), Sabbatini (19’st Cucinella), Pierandrei (35’st Moliterni), Nacciarriti, Rossini. All. Giorgini

FERMIGNANESE: Fiorelli, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Ruci, Bozzi, Labate, Montanari (40’st Garota), Cleri (34’st Santi), Calvaresi (25’st Izzo). All. Fini

ARBITRO: Fiermonte di Macerata

RETI: 16’pt Nacciarriti (M), 28’pt Labate (F)

Nel giorno dell’Epifania, Marina e Fermignanese si dividono la posta in palio.

Un pareggio che non stravolge il percorso delle due contendenti che rimangono nelle zone nobili della graduatoria in attesa di tutte le altre gare in programma oggi pomeriggio. Giorgini sceglie una formazione spregiudicata, votata all’attacco, eppure non basta per far crollare la resistenza di una formazione estremamente solida come la Fermignanese. Eppure i primi segnali sono confortanti, il gol lo trova al quarto d’ora il Marina grazie ad una splendida azione personale di Nacciarriti che sfrutta al meglio il delizioso assist di tacco di Pierandrei. La gioia del vantaggio dura poco, una manciata di minuti più tardi la retroguardia rivierasca permette alla Fermignanese di entrare comodamente in area, il tocco decisivo è di Labate che rimette in parità la contesa. La ripresa è vivace, ma non priva di rimpianti da ambo le parti. Izzo sciupa un paio di occasioni più che invitanti, il Marina invece deve fare i conti con la traversa che stoppa il tiro a botta sicura di Gagliardi. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto, probabilmente però Giorgini si aspettava un epilogo migliore.

Nicolò Scocchera