Marischio ancora al buio. I residenti protestano

Ancora lampioni spenti a Marischio: il nodo sembrava risolto, ma sabato sera ancora diverse luci non funzionavano. È stato risolto nei giorni scorsi il problema dell’illuminazione pubblica a Castelletta, ma ora resta quello della frazione di Marischio e anche la città della carta, in particolare via Loreti e via Fornaci. Protestano i residenti di Marischio dopo la raffica di furti registrati nei primi giorni di novembre. "I guasti agli impianti elettrici – spiega il sindaco Daniela Ghergo - sono dovuti alla vetustà degli impianti stessi aggravata dalle forti piogge dei giorni scorsi. A seguito dell’intervento dei tecnici comunali a Castelletta l’accensione dell’illuminazione pubblica è stata ripristinata, salvo per una zona. Situazione diversa a Marischio. Per via Loreti e via Fornaci, a causa della maggiore complessità del lavoro si è proceduto a conferire l’incarico a una impresa esterna. Le ulteriori segnalazioni arrivate sono oggetto di valutazione sulla tipologia di intervento necessario. Permangono alcuni lampioni non funzionanti che necessitano della sostituzione delle lampade, a cui si farà fronte al più presto".