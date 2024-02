Martina e Pellizzari arruolabili per la gara contro l’Arezzo

Martina si allena con il gruppo, per Pellizzari gli esami non hanno evidenziato nessun problema grave al piede, forse il difensore è ancora alle prese con un po’ di fascite plantare, la stessa di cui aveva sofferto a inizio stagione. Comunque gli esami cui sono stati sottoposti entrambi i giocatori hanno dato esito negativo: nessuna lesione al ginocchio per Martina, nessuna lesione neanche per Pellizzari. Dunque sono due buone notizie per Gianluca Colavitto che nella settimana che precede la partita di Arezzo, cominciata con l’allenamento di ieri, ritrova almeno uno dei due giocatori infortunati, cui si aggiungeranno i due che hanno saltato la partita contro il Rimini perché squalificati, dunque Clemente e Paolucci. Chi salterà il prossimo match in Toscana, però, è Saco, fermato dal giudice sportivo per recidività in ammonizione. Ieri lo stesso Saco ha svolto lavoro differenziato. La settimana servirà dunque a Colavitto per valutare le condizioni di diversi giocatori, da Martina a Pellizzari, all’ultimo arrivato Pasini che potrebbe tornare presto utile alla causa biancorossa, al pari di D’Eramo, inserito in gruppo ormai da oltre un mese ma ancora mai entrato in campo in una partita ufficiale. La squadra di Colavitto tornerà al lavoro stamattina, sempre nell’impianto del Paolinelli a Baraccola, alle 10.30 circa. La partita di Arezzo, in programma sabato 2 marzo alle 18.30, sarà diretta da Davide Gandino di Alessandria, con lui gli assistenti Pierpaolo Vitale di Salerno e Gian Marco Cardinali di Perugia, quarto ufficiale Francesco Aloise di Lodi. Per la partita è già attiva la prevendita che si concluderà venerdì pomeriggio alle ore 19, sul circuito TicketOne e ad Ancona negozio Computer New File di corso C.Alberto 84/A).