Massimo Gadda: "Stagione calcistica difficile, ma chiudiamo con responsabilità"

Massimo Gadda è l’unico a metterci la faccia, nel dopo partita, a prendersi le sue responsabilità per aver chiuso così male la stagione, a provare a difendere la squadra che secondo lui ha esaurito ogni energia fisica e mentale: "Al di là del discorso salvezza o di eventuali playoff che avremmo potuto raggiungere – commenta il mister – è chiaro che è avvilente chiudere la stagione così. E’ avvilente perché è stata una stagione durissima e difficilissima, alla fine positiva, se devo guardare i risultati, perché questa squadra non è mai stata risucchiata in basso ed è stata un’impresa, perché le difficoltà sono state tante. Però chiudiamo con queste due sconfitte, sono veramente umilianti, è stato davvero brutto vedere i nostri tifosi contestarci e andare via, perché è giusto che sia così. Però siamo arrivati veramente scarichi a questo finale di campionato, massacrante dal lato mentale, siamo arrivati vuoti, però non si possono fare queste figure, ci sono ragazzi che piangono, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e chiedere scusa di prestazioni così. Obiettivamente in queste ultime due partite abbiamo dimostrato di non averne davvero più, siamo arrivati alla fine che abbiamo dato tutto".

Certo la situazione societaria degli ultimi periodi, le conferenze stampa improvvisate prima delle partite, la questione stipendi, sono cose che sicuramente non hanno aiutato a rasserenare l’ambiente.

"Io sono il primo responsabile e voglio essere giudicato per quello che ho fatto da allenatore – prosegue Gadda–. Ripeto, in generale sono contento perché so cosa abbiamo attraversato quest’anno. Chiaro chiudiamo con queste due partite umilianti, la responsabilità è di tutti. Questa squadra si allena bene, ma in realtà è scarica, ha dato veramente tutto".

Sull’episodio del rigore conteso tra Varriale e Martiniello Gadda sorvola: "I rigori li provano al sabato, li tira Martiniello come Varriale, che voleva fare il primo gol e avrebbe magari riaperto la partita. I risultati parlano chiaro, devi sempre onorare la maglia e dare tutto, ma è stata un’annata durissima e quando mancano degli obiettivi importanti succedono queste cose".

Gadda conclude parlando anche della situazione societaria: "Ora la partita più importante si gioca fuori dal campo, se l’Ancona vuole tornare a calcare palcoscenici che merita deve strutturarsi. Ora la palla passa fuori dal campo e lì la partita è più difficile".