Massini porta in scena "L’alfabeto delle emozioni"

Si apre stasera (ore 21) il sipario sulla nuova stagione del Teatro Pergolesi di Jesi, nata dalla rinnovata collaborazione tra la Fondazione Pergolesi Spontini, il Comune e l’Amat (Associazione marchigiana attività teatrali). In scena va "L’alfabeto delle emozioni" di Stefano Massini, straordinario storyteller e scrittore, che propone così un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci, un immaginario, appassionato e divertente alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…). "Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo? Siamo analfabeti emotivi". E proprio da qui parte Massini, che trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Ad andare in scena sono al tempo stesso la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinte con l’estro e con il divertimento di un appassionato narratore.

r. m.