"Masterchef", Uliassi porta la città su Sky

La filosofia di Mauro Uliassi sbarca su Sky: lo chef pluristellato è stato un giudice di eccezione nell’11esima puntata di Masterchef, girata a Senigallia, proprio tra i fornelli del suo ristorante sulla banchina di levante. A conquistarsi l’esterna sulla Spiaggia di velluto è stata Michela, che è volata dritta alla finale che sarà trasmessa giovedì. L’immancabile divisa della sua brigata, gli occhiali da sole, chef Mauro si è presentato nella terrazza del suo ristorante, naturalmente vista mare, ed ha spiegato la sua filosofia. Chi lo conosce bene, sa che Uliassi ama il suo mestiere al punto tale da divertirsi a creare sempre nuovi piatti per soddisfare il palato dei suoi clienti.

"Quando uno mangia, ci deve essere il desiderio di mangiare qualcos’altro", le parole di chef Mauro. Ed è con i piedi sulla sabbia che ai cinque concorrenti è stato annunciato quale sarebbe stato lo chef che li avrebbe accompagnati alla puntata finale: "Siamo qui, letteralmente a due passi dal mare, dove si riflettono le stelle – spiega chef Giorgio Locatelli – In questo caso sono le tre stelle Michelin di Mauro Uliassi".

Nel 2018, il ristorante Uliassi è stato insignito del più grande e prestigioso riconoscimento per un ristorante: la terza stella Michelin. Il verdetto è stato decretato sul terrazzo della Rotonda, dove a rendere più dolce l’attesa dei concorrenti, è stato il rumore del mare. A vincere l’esterna girata sulla spiaggia di velluto è stata Michela, ma per chef Uliassi non è stata una scelta facile.

Una puntata che ha messo in luce non solo le eccellenze enogastronomiche della Spiaggia di velluto, ma l’intera città: non ha deluso la presentazione di Senigallia dove sono passati in prima serata su Sky Uno fotogrammi della città vista dall’alto e poi riprese strette sul lungomare e naturalmente sul monumento che da sempre rende unica e regina d’estate la città: la Rotonda a mare.

Il ristorante di Uliassi è stato aperto nel 1990, lo chef in cucina e la sorella in sala. Da sempre la sua è una cucina tradizionale dove c’è spazio per le contaminazioni, che via via si arricchiscono e diventano sempre più personali. Nuovi piatti che il ristorante studia ogni anno, durante il periodo di chiusura, qualche mese in inverno per ricaricare le batterie e ripartire con più energia e nuove proposte. Il countdown è già iniziato, il ristorante riaprirà il 30 marzo.