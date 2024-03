Mastrovincenzo:: "Ci hanno escluso. Così è scorretto"

Antonio Mastrovincenzo è rappresentante della maggioranza Pd, sostiene Chantal Bomprezzi e, ai fatti, uno dei due esponenti del gruppo consiliare in Regione escluso dalla riunione romana con la segretaria nazionale con Elly Schlein. I chiarimenti: "Personalmente non sono stato coinvolto in nessun incontro con la segretaria nazionale, né tantomeno sapevo dell’esistenza di alcun documento – riferisce –. Credo sarebbe stato corretto ed opportuno comunicarlo anche a me e a Romano Carancini. Chi ha partecipato all’incontro non era certo rappresentativo di tutto il gruppo consiliare". La difesa all’operato di Bomprezzi: "Lei e la sua segreteria stanno facendo un ottimo lavoro che va sostenuto convintamente". Pur senza citarli espressamente, punge i "dissidenti": "Penso che chi ha critiche o proposte, le debba avanzare negli organismi democraticamente eletti, a cui troppo spesso buona parte della minoranza non partecipa – sottolinea –. Ho apprezzato che Michela Bellomaria si sia dissociata dall’incontro di Roma. Ricordo che la segretaria Bomprezzi le propose il ruolo di vicesegretaria, non appena eletta. Così come ho apprezzato l’appello all’unità di Matteo Ricci: mi auguro che dia un contributo fattivo, censurando comportamenti fuori luogo di esponenti della minoranza, e collaborando con la segreteria regionale per contrastare il vero avversario del Pd, che è la destra. Una destra che sta provocando disastri in Italia e nelle Marche e che dobbiamo battere nelle urne a partire dalle Europee e dalle Amministrative".