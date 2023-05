"Matematica per tutti", studenti sul podio

Nuovi talenti crescono. Nei giorni scorsi si è svolto a Roma, presso Cinecittà World, il quinto concorso nazionale di "Matematica per tutti" e ha visto sul podio degli alunni di Cerreto d’Esi. "Matematica per tutti – rimarca il sindaco David Grillini - è un concorso nazionale rivolto agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e dei primi due anni della scuola secondaria di II grado. Il concorso era diviso in varie competizioni, e, come sindaco, sono veramente felice di dirvi che la classe 3B della scuola primaria di Cerreto d’Esi ha ottenuto in due competizioni differenti sia il primo che il secondo posto, riportando a Cerreto ben quattro coppe. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare - conclude il primo cittadino - alle maestre che si sono prodigate per il raggiungimento di questi riconoscimenti che sicuramente sono motivo d’orgoglio per i ragazzi, per le insegnanti, per la scuola e anche per tutta la comunità di Cerreto d’Esi".