Medicina e Chirurgia, nuove aule: "Iscrizioni sempre in aumento"

Taglio del nastro ieri per le nuove aule del Polo Murri alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche. Sono sei, e le due più grandi sono divise da una parete scorrevole che può essere aperta creando un’aula da 400 posti. Ogni postazione è equipaggiata con un accesso alla rete. Dal 2019 ad oggi c’è stato un continuo incremento dei posti disponibili per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia: si è passati da 212 a 330. L’incremento dei posti per l’anno accademico 20232024, rispetto all’anno scorso, è stato pari a 75. Si è infatti passati da 275 a 330 per il corso in lingua italiana e da 60 a 80 per Medicine and Surgery in lingua inglese. Quindi quest’anno sono state accolte 410 nuove matricole.

Medicine and Surgery è il nuovo corso di laurea magistrale di Medicina in lingua inglese, dove si approfondiscono anche tematiche legata all’ingegneria biomedica. Il corso è attivo all’Università Politecnica delle Marche dall’anno accademico 20222023. Sono aumentati i posti anche per i corsi di laurea nelle professioni sanitarie: nel 2019 erano 535 posti disponibili, quest’anno sono 760. In particolare, per il corso in Infermieristica si è passati da 390 a 470. Subito dopo l’inaugurazione si è tenuta la cerimonia di benvenuto per il personale docente ordinario associato e tecnico amministrativo assunto nel 2023. Un appuntamento inaugurato dal Rettore, il professor Gian Luca Gregori, nel 2021, nato per sottolineare il senso di comunità e appartenenza all’Ateneo, con l’obiettivo di accogliere il personale ma anche per condividere riflessioni su obiettivi e percorsi compiuti. Circa 100 componenti del personale docente e tecnico amministrativo hanno preso parte alla cerimonia, accolti dal Rettore insieme al Direttore generale Alessandro Iacopini.