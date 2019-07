Numana (Ancona), 27 luglio 2019 - Ne sono state avvistate diverse di meduse in queste ore tra Numana bassa e Marcelli. Una presenza che non stupisce di per sé, considerate le alte temperature dell’acqua di questi giorni, se non fosse per la loro misura.

Le grandi dimensioni infatti hanno innescato un «fuggi fuggi» di molti bagnanti dall’acqua allarmati dalla presenza di meduse dal colore beige per lo più, anche in gruppetti, che si cibano degli organismi microscopici che abitano il mare. Non sarebbe di per sé un fatto allarmante per il nostro mare, dicono gli esperti, che consigliano comunque di fare attenzione ai bambini.