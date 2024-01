Memorial Alessio Giovannini: stelle in pista

Cresce di anno in anno. Il Memorial Alessio Giovannini, sabato, taglierà il traguardo della terza edizione e come consuetudine torna nella prima parte della stagione indoor, sempre al PalaCasali. Un meeting a invito (il via dopodomani alle ore 18:30 con tanto di diretta streaming su atletica.tv e ingresso gratuito per il pubblico) dedicato al giornalista marchigiano venuto a mancare cinque anni fa che si ripete nell’impianto dorico dove Giovannini ha coltivato la sua passione per raccontare l’atletica fino a diventare un punto di riferimento nella comunicazione dell’atletica italiana per un decennio. Una manifestazione (organizzata dal Comitato regionale Fidal Marche e dalla neonata associazione In punta di penna) che cresce d’importanza con tante gare che promettono scintille. Tra le sfide principali c’è quella dei 400 metri: attesi due campioni europei under 23 della 4x400 all’esordio stagionale. Scende in pista Lorenzo Benati, romano delle Fiamme Azzurre sceso a 45.39 in estate all’aperto, mentre in sala ha un personale di 46.91.

Se la vedrà con il siciliano Riccardo Meli (Fiamme Gialle) che un anno fa proprio ad Ancona ha compiuto il salto di qualità conquistando il titolo italiano assoluto, dopo aver corso in 46.38, per poi migliorarsi anche outdoor in 45.74. Nelle gare sui 60 metri tra gli uomini sarà presente il vincitore dell’ultima edizione, lo sprinter umbro Junior Tardioli (Educare con il movimento Foligno). Nei 400 al femminile annunciato il confronto tra Rebecca Borga (Fiamme Gialle) ed Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre). Nei 1500 comincia il nuovo anno di Marta Zenoni (Luiss). Un’avversaria di livello internazionale negli 800 per Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata), fresca di record regionale indoor con 2:04.02 di domenica, è la ventenne slovena Veronika Sadek che in sala ha un primato di 2:03.68. Ma è ancora in via di definizione il cast del meeting che sarà preceduto nel primo pomeriggio da un’altra riunione assoluta.