Memorial Pini-Rigamonti: Basket Show Time in Valtellina

Show time in Valtellina. I giganti del basket ritornano a calcare i parquet della provincia di Sondrio. Il countdown è ormai finito e da domani a domenica gli appassionati di basket potranno assistere a 4 incontri di spessore che vedranno impegnate la Pallacanestro Varese del neo acquisto Willie Trill Cauley-Stein, cestista USA ex NBA, la Pallacanestro Brescia vincitrice della Coppa Italia di Jason Burnell e Amedeo Della Valle, la Pallacanestro Cantù di coach Meo Sacchetti che vuole ritornare in A1 e gli svizzeri della Sam Massagno, secondi in campionato e vincitori della Coppa Svizzera.

La Up Events, società organizzatrice dell’evento e della Valtellina Summer League, ha voluto dedicare la kermesse a Diego Pini (l’inventore del Valtellina Basket Circuit) ed Emilio Rigamonti. Il programma prevede domani alle 18 al Pentagono di Bormio Cantù- Sam Massagno mentre venerdì, sempre alle 18 ma a Cepina (Valdisotto), si sfideranno Cantù e Brescia. La manifestazione si sposterà poi al PalaScieghi Pini di Sondrio che ospiterà sabato settembre alle 18 Varese-Germani Brescia. Domenica alle 18, Varese e Sam Massagno. Il costo del biglietto per le partite del memorial Pini-Rigamonti è stato fissato in 10 euro (5 per gli under 18 e gratis per gli under 12). Info: [email protected] F.D’E.