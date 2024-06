Mercuri e il libro "Boris Giuliano, un poliziotto del XXIII secolo"

Oggi pomeriggio alle 18 la sala polifunzionale del Centro nazionale della Fondazione Lega del Filo d’oro ospiterà la presentazione del romanzo "Boris Giuliano, un poliziotto del XXIII secolo", scritto da Francesco Mercurio. Noto per il suo impegno a favore di chi non vede e non sente, in qualità di presidente del Comitato delle Persone sordocieche della Lega del Filo d’Oro, la sua è una storia di resilienza, perché non si è mai arreso di fronte ai no, grazie anche al prezioso supporto della Fondazione, realizzando così uno dei suoi sogni, quello di scrivere un libro. Il romanzo, edito da Accornero Edizioni, è il primo di una saga che trasporterà i lettori in un futuro distante, in cui tutti i Paesi della Terra si sono federati sotto l’egida dell’Unione Umana. L’ambientazione si apre su un mondo completamente trasformato, dove la crisi climatica è stata superata e l’umanità ha esteso la sua presenza fino a una distanza di mille anni luce. Nonostante i progressi tecnologici e sociali, il lato oscuro dell’umanità continua a emergere, dando vita a una storia ricca di suspense e riflessioni profonde. Un libro che va oltre la semplice fantascienza: è un viaggio nell’essenza umana, una narrazione coinvolgente che mescola suspense, avventura e profonde tematiche, il tutto raccontato attraverso personaggi diversi, ma uniti dall’impegno, dalla dedizione e dalla ricerca della verità. Mercurio è un riferimento importante, sia dal punto di vista umano che legale, per le famiglie che hanno al loro interno una persona sordocieca e nel suo ruolo di Presidente del Comitato è sempre pronto a mostrare diritti e opportunità. La sua ironia e la sua professionalità non vengono mai meno, nemmeno quando racconta di sé. Un evento quello odierno che inorgoglisce tutta la grande famiglia del Filo d’oro. La presentazione del libro, aperta al pubblico, sarà moderata dal giornalista Maurizio Socci.