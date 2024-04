Metti una domenica tra concerti, performance e Fiera di primavera

E’ una domenica all’insegna della musica e delle arti quella odierna. Alle 18 al teatro La Nuova Fenice di Osimo i giovani solisti dell’Accademia d’arte lirica propongono un concerto dedicato alla musica popolare dei loro Paesi di provenienza. Si intitola "I canti della loro terra". Una festa dedicata al folklore delle varie nazioni, con canzoni popolari e tradizionali e un appuntamento di apertura internazionale molto apprezzato dal pubblico che l’Accademia rinnova ogni anno. In tutto sono 25 i solisti che si esibiranno, provengono da undici Paesi e da tre continenti: Azerbaijan, Cina, Corea del Sud, Georgia, Giappone, Italia, Kazakistan, Russia, Sri Lanka, Ungheria, Uzbekistan, con Valeria Picardi al pianoforte.

In città è tornato anche "Font d’art festival" che prevede oggi alle 16 il workshop-performance collettiva "Suonare lo spazio" condotto da Valentina Sciurti e Serena Abrami in collaborazione con Paolo F. Bragaglia nell’atrio comunale. Da lì si raggiungeranno la Sala Maggiore, la cripta del Duomo e la sala "Roberto Mosca", ingresso delle grotte del Cantinone. Alle 18.30 alla libreria "La Fonderia" l’aperitivo e l’inaugurazione della mostra d’arte di Iwryn Carpineti Prosperi accompagneranno il live di Anna Carpineti con il suo progetto per sassofono ed elettronica nato da una poesia di Giovanni Prosperi e alle 21 il live di Loris Cericola.

Ad Agugliano invece Fiera di primavera con ambulanti, artigiani e hobbisti: dalle 15.30 truccabimbi e laboratorio a tema Harry Potter, spettacolo di falconeria e magia e street food. Domani al teatro di Osimo concerto del talento Philipp Lynov, primo premio al concorso di pianoforte in Giappone.