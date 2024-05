"Mi dispiace, il sistema è bloccato. Riprovi"

"Mi dispiace il sistema è bloccato e non sappiamo quando sarà ripristinato. Riprovi nel pomeriggio o domani". La risposta del front office del Cup dell’ospedale Carlo Urbani a Jesi come in quello di via Guerri era più o meno sempre la stessa. Ieri mattina come lunedì per l’intera giornata. "Provi a fare il numero verde, quando sarà ripristinato quello potrà tornare allo sportello" la successiva risposta a chi provava ad insistere. "Devo prenotare una visita a pagamento tanto so già che con il sistema sanitario nazionale non troverei posto" insiste un signore. Nulla da fare. Nemmeno con le ricette rosse (non elettroniche). Ecco che chi necessitava di un consulto urgente si è riversato al pronto soccorso attendendo anche ore ma riuscendo ad ottenere una risposta. "Si avvisa la gentile utenza che per problemi tecnici a livello regionale il sistema informatico Cup cassa e prenotazioni non è al momento operativo – recitava il cartello affisso nel computerino che dispensa i ticket tagliacode -. Chi ha già appuntamento per fare la visita può accedere direttamente in reparto. Ci scusiamo per il disservizio". Nessun piano B. Nessuna possibilità alternativa di prenotare visite urgenti magari direttamente nei reparti in base a quanto indicato dai medici di medicina generale. Ecco che allora il Cup del Carlo Urbani e quello di via Guerri anche ieri mattina era pressochè vuoto. Chi sapeva del malfunzionamento non ha nemmeno raggiunto gli sportelli. In tarda mattinata al Cup era solo possibile pagare le visite effettuate intra moenia. Nel pomeriggio la situazione è lentamente ripresa, ma non del tutto. Per la giornata di oggi è previsto un iperafflusso di pazienti ed utenti, visto che praticamente da sabato non è possibile prenotare visite.