Michele Scarponi rivive nella Granfondo

A Palazzo Accorretti di Filottrano è stata presentata la quinta "Granfondo Michele Scarponi - Strade imbrecciate", una gara ciclistica amatoriale di Gran Fondo, Medio Fondo e un percorso corto non competitivo in programma domenica. La presentazione ricca di emozioni ha esordito con un video ricordo del campione Michele Scarponi. Sono intervenuti all’evento il neo presidente del gruppo ciclistico Zelio Pallotto e il segretario generale della Fondazione "Michele Scarponi" Marco Scarponi: "Ogni persona coinvolta nel progetto vive il ricordo di mio fratello Michele in modo personale, ognuno ha un’emozione e la cosa meravigliosa è che tante emozioni si intrecciano e creano eventi importanti e belli, e Michele è sempre lì che ci ispira a fare del nostro meglio per portare avanti un sogno". Il presidente Acsi regionale Maurizio Giustozzi ha sottolineato quanto sia impegnativo organizzare un evento simile mentre Niso Belardinelli del Gruppo ciclistico "Michele Scarponi" ha descritto nel dettaglio i tre percorsi (breve, medio e lungo) soffermandosi su dettagli tecnici, altitudine, lunghezza del percorso e livello di difficoltà. Tre i ristori presenti lungo il tragitto.