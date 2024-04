Microcamera per l’esame della patente

Si era presentato alla motorizzazione di Ancona con una telecamera nascosta per farsi suggerire le risposte corrette dall’esterno. Ecco come aveva tentato di superare l’esame per la patente di categoria B un pakistano smascherato pochi giorni fa e ora denunciato per truffa. Gli agenti lo hanno smascherato nella sala esami della struttura di via Primo Maggio, alla Baraccola, mentre l’uomo stava dando tutte le risposte corrette grazie a un suggeritore esterno. Al termine della prova, superata brillantemente, com’era ovvio che fosse grazie a questi trucchetti illegali, i poliziotti hanno scoperto, occultata tra gli indumenti, una microtelecamera, in corrispondenza di un foro creato ad arte nella parte superiore della maglietta indossata dal candidato straniero. Insomma, un abbigliamento ad hoc che però non è sfuggito a chi faceva sorveglianza. Una piccola spycam in grado di inquadrare il monitor sul quale venivano proposti i quiz. Il dispositivo trasmetteva quindi le immagini all’esterno della motorizzazione a terze persone che suggerivano le risposte esatte mediante gli auricolari indossati dal candidato in collegamento telefonico. La polizia ha smascherato un altro furbetto, ma stavolta a Pesaro, che usava le stesse tattiche dell’esame fasullo di Ancona. Durante le perquisizioni sono stati ritrovati numerosi Bluetooth, microcamere, smartphone, modem wi-fi, portatili e capi di abbigliamento opportunamente confezionati per nascondere l’attrezzatura utilizzata per eludere la sorveglianza durante gli esami teorici. L’attrezzatura è stata sequestrata. I due sono stati denunciati per truffa.

n.m.