Minori abbandonati. Cresce il numero

Sale vertiginosamente il numero di minori non accompagnati, anche per via degli sbarchi che hanno interessato il capoluogo marchigiano. Un impegno costante ed urgente, quello per tutelare i minorenni, che la polizia di Stato svolge in collaborazione con gli enti territoriali competenti. Che provvedono in modo tempestivo all’inserimento dei minori in strutture di accoglienza dedicate. Nel corso del 2023, i numeri sono lievitati: da 33 nel 2022 a 131 nel 2023. Numeri che sono da leggere in relazione agli sbarchi di migranti al porto di Ancona, svolti in modo eccellente e competente da tutti gli attori coinvolti, con il coordinamento della prefettura.