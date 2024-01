Minori disabili: 260 in attesa di valutazione

"Sono 260 i minori con disabilità residenti a Jesi e in Vallesina in attesa di essere valutati da una neuropsichiatra infantile, figura professionale dell’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva (Umee) in capo all’Ast che manca ormai da anni, con una breve eccezione per alcuni mesi del 2023". L’allarme arriva dall’Asp 9 che parla di "inaccettabili ritardi rispetto alla possibilità per gli alunni di ottenere il necessario supporto a livello scolastico ed educativo". La criticità è emersa durante il tavolo sulla disabilità convocato dall’Asp 9 e che ha visto una grande partecipazione. Presenti, oltre al presidente del comitato dei sindaci Samuele Animali, i rappresentanti dei Comuni, i referenti dei servizi sanitari, l’Ast e il Santo Stefano, gli istituti comprensivi, le associazioni di categoria e i familiari. "Il tavolo ha manifestato preoccupazione rispetto a due grandi temi emergenti, ormai diventati urgenti da affrontare. Primo tra tutti la carenza di personale delle Unità valutative multidimensionali, specie l’Umee". Tutti i partecipanti hanno "condiviso la necessità di chiedere urgentemente un incontro con il direttore generale dell’Ast e la Regione per affrontare il tema e trovare soluzioni". Carente anche "il personale educativo, necessario a garantire l’assistenza scolastica ed extrascolastica".