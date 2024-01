Minori rapinati in strada, due uomini sotto la lente

Potrebbero avere le ore contate i rapinatori che in poco più di 24 ore hanno aggredito due giovanissimi, rapinandoli. Le indagini dei carabinieri proseguono nel più stretto riserbo ma non si esclude che gli autori delle due rapine, in due zone opposte della città, possano essere gli stessi. L’ultimo episodio si è registrato nel quartiere San Giuseppe venerdì sera dove un ragazzo sarebbe stato aggredito e minacciato mentre camminava attorno alle 23. "Passeggiavo quando due uomini di colore si sono avvicinati e mi hanno costretto a consegnare giubbotto, cintura e il denaro che avevo con me. Non ho potuto far altro che consegnare tutto, poi loro sono spariti" ha riferito il ragazzo ancora impaurito ai carabinieri che indagano sulla rapina avvenuta in strada. La sera precedente un’aggressione simile in via Jugoslavia, poco distante dal campetto da basket Paradisi. Anche in questo caso ad essere accerchiato un ragazzo minorenne poco prima delle 20,30. Ad aggredire il giovane jesino sarebbero stati due uomini uno dei quali lo avrebbe anche minacciato con un coltellino. Il ragazzino, accerchiato e bloccato, è stato rapinato del portafogli.