Mister Mancinelli: "Il segnale c’è stato, la situazione è difficile"

"Abbiamo stretto i denti, guadagnato superiorità numerica, e pareggiato. Un segnale la squadra lo ha dato. Stiamo attraversando una situazione mentale difficile". Mancinelli che ha ereditato la guida tecnica della squadra martedì dopo l’esonero bis di Lauro non si nasconde. La Samb il colpo di non poter più vincere il campionato lo ha accusato e forte. "Il terrore di fallire in settimana si percepiva – va avanti il tecnico -. Faccio i complimenti alla squadra, non era semplice. Li elogio perché so cosa hanno trascorso, il tifoso non lo accetta, ma io li ho visti in settimana e arrivare qui, stare sotto dopo un quarto d’ora, non è facile reagire e invece ci sono riusciti. Guardo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo raggiunto i playoff, per noi ora è il traguardo, domenica dobbiamo cercare di riprenderci il terzo posto e poi giocarci semifinale e finale per concludere nel migliore dei modi una stagione travagliata".