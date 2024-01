Modern contaminato, urban fusion e all’heels dance: stage con Colella

Al via le prenotazioni per l’atteso stage di Alessio Colella alla Luna Dance Center di Ancona, in programma il 17 febbraio. Sarà un intero pomeriggio di lezioni dedicato al modern contaminato, all’urban fusion e all’heels dance, pensato appositamente per ballerini che non pongono limiti ai loro stili.

Ballerino professionista, insegnante e coreografo, Colella è diplomato al Noha - Hip Hop Schoole ha ballato in compagnie come Shameless, Icon Life e Vantity Crew, con la quale ha partecipato a "Britain’s Got Talent".

Ha vinto il premio come miglior ballerino del campionato nazionale del CSI e il premio "Oscar della danza", la competizione di danza italiana di maggior successo.

Nel 2018 ha lavorato per la compagnia di Cinecittà World ai Roma. Tra i suoi lavori, "House Party" di Canale 5 con le coreografie di Giuliano Peparini, "MT Intensive", "I Soliti Ignoti", il "Grande Fratello Vip", i "Giochi del Mediterraneo", "Trl in Tour", le coreografie per il concerto di "Cristiano Malgioglio", "Calma", "Aisha", "Crytical" e per il videoclip "Maldamore" di Simona Molinari.

Ha prodotto e diretto due videoclip girati presso L’Aquila e totalmente ballati: progetti di grande successo con migliaia di visualizzazioni, creati per promuovere la cultura aquilana. Info 0712905204.