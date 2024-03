Moie, alla biblioteca tante le iniziative

Una pioggia di iniziative in biblioteca a Moie, subito dopo le festività pasquali. Mercoledì, alle 21 si parlerà dell’autore anconetano Franco Scataglini, morto trent’anni fa e considerato uno dei maggiori poeti dialettali del Novecento italiano, e del suo rapporto con lo scrittore latino Catullo. Mirko Donninelli, dottorando in Scienze dell’Antichità presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, presenterà una recente scoperta relativa proprio al rapporto di Scataglini con i testi classici, e in particolare con Catullo. La serata sarà accompagnata da letture di testi dei due poeti, a cura di Diego Mela. Il giorno successivo, giovedì, alle 21, la biblioteca ospiterà l’incontro "Educare uomini disertori del patriarcato", con Monica Lanfranco, giornalista e formatrice. Presenterà due suoi libri: "Crescere uomini", per una generazione di uomini consapevoli, e "Mio figlio è femminista"", che promuove una visione di genere inclusiva. Venerdì poi la presentazione del libro "La storia della scuderia e motorclub leone rampante dal 1957 al 2022" di Gianni Montali.