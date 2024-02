Moie Vallesina, arriva la spinta di Mancini

Le prime due della classe, Fabriano Cerreto e Moie Vallesina, scenderanno in campo domani nella sesta di ritorno del girone A di Promozione. Il Fabriano Cerreto si troverà di fronte un’altra neopromossa: dopo la Castelfrettese, superata al Fioretti una settimana fa grazie al colpo di testa di Cicci, i cartai vorranno prendersi altri tre punti anche contro la Pergolese. Trasferta ostica invece per il Moie Vallesina (che ha ricevuto giovedì la visita e l’in bocca al lupo dell’ex ct azzurro Roberto Mancini presente alla sessione di allenamento al Grande Torino) a Chiaravalle, contro una Biagio Nazzaro che cercherà il primo guizzo vincente dopo il cambio in panchina. La coppia Trillini-Zannini ha debuttato domenica con un pareggio sul campo del Valfoglia. Quel Valfoglia che oggi scenderà al Giuliani di Torrette per sfidare i Portuali che vorranno tornare a muovere quella classifica ferma da due giornate. Punti playoff in palio tra Marina e Barbara Monserra. In trasferta Osimo Stazione e Castelfrettese reduce entrambi da due ko.

Nel girone B la Vigor Castelfidardo è attesa a Treia dall’Aurora per riprendere il discorso con la vittoria anche lontano dal Gabbanelli e continuare la rincorsa al primo posto lontano appena due punti.

Il programma. Promozione, sesta giornata di ritorno (ore 15:). Girone A. Oggi: Portuali-Valfoglia (ore 14:30), Atletico MondolfoMarotta-Castelfrettese, Fermignanese-S.Orso, Marina-Barbara Monserra, Villa S.Martino-Osimo Stazione (ore 14:30), Vismara-Gabicce Gradara. Domani: Fabriano Cerreto-Pergolese, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Moie Vallesina. Classifica: Fabriano Cerreto 40; Moie Vallesina 39; Portuali e S. Orso 36; Fermignanese 31; Biagio Nazzaro 29; Marina e Valfoglia 28; Barbara Monserra e Pergolese 27; Gabicce Gradara 22; Osimo Stazione 20; Villa S. Martino 19; Castelfrettese e Mondolfo Marotta 16; Vismara 14.

Girone B. Oggi: Elpidiense Cascinare-Cluentina (ore 14:30), Appignanese-Sangiorgese M., Atletico Centobuchi-Corridonia; Aurora Treia-Vigor Castelfidardo, Casette Verdini-Trodica, Matelica-Potenza Picena, Monticelli-Porto Sant’Elpidio, Palmense-Rapagnano. Classifica: Matelica 44; Vigor Castelfidardo 42; Atletico Centobuchi 34; Trodica 31; Corridonia 30; Casette Verdini, Monticelli e Cluentina 28; Porto Sant’Elpidio 26; Sangiorgese 25 e Cascinare 25; Palmense 24; Aurora Treia 19; Potenza Picena 16; Appignanese e Rapagnano 15.