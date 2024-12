"Molto rumore per nulla", al Panettone c’è la compagnia Proscenio Teatro

Prosegue con uno dei più noti capolavori firmati da William Shakespeare la stagione del Teatro Panettone. Questa sera (ore 21) nell’ambito della rassegna ‘Made in Marche’ andrà difatti in scena ‘Molto rumore per nulla’, con l’adattamento e la regia a cura della compagnia Proscenio Teatro. La Sicilia ‘pretestuosa’ di Shakespeare diventa un luogo ideale di sole, un’estate dei sentimenti: amore, odio, rabbia, disperazione. In tutto ciò non mancano gli equivoci, le trovate comiche, l’arte propria e originale dei commedianti, che contribuisce a creare il trambusto, per farlo finire nel nulla di fatto. Sei attori in scena agiscono al ritmo di una danza, di un rito antico e ‘biologico’’ del corteggiamento, come un vaudeville degli anni trenta, ma con la freschezza della poesia shakespeariana. Un gioco borghese stemperato nella saggezza popolare, che borghesemente conclude con il motto: ‘Trovatevi una moglie’. Ma con quale seria convinzione? Considerata a lungo commedia romantica per i temi amorosi e per la struttura ricca di elementi farseschi e giocosi, l’opera rientra a pieno titolo nel novero delle tragicommedie, nelle quali l’elemento comico si fonde a quello tragico e propriamente drammatico, qui rappresentato dalla finta morte di una delle protagoniste, la bella Ero, e dal complotto ordito da Don Juan per tentare di sviare la storia dal lieto fine cui tuttavia volge.