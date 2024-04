Mondonico e Pasini sono due giganti. Che bravo Cioffi

Perucchini 7: gran parata sul colpo di testa di Vergari, replica nella ripresa in uscita su Cangiano, una palla che poteva riaprire la partita.

Cella 6: nell’inusuale ruolo di terzino gioca una partita di contenimento e di solidità.

Pasini 7,5: che partita, quella del centrale dorico. Ogni intervento una sentenza.

Mondonico 7: il solito gigante in area di rigore. Martina 6: pensa soprattutto a contenere, ringhia in difesa, gli affondi sulla sinistra sono contati, buona prova. (39’ st Clemente ng).

Gatto 7: puntuale in ogni chiusura, dà solidità a tutto il comparto, prestazione da vero capitano.

Basso 6: primo passaggio della partita da brividi, un lottatore che però sbaglia anche molti palloni, ma non molla mai.

Paolucci 6,5: soffre un po’ l’emozione della partita nella sua Pescara, cresce nella ripresa e recupera palloni importanti. (48’ st Prezioso ng).

Saco 7: nella ripresa si inventa di destro l’assist per il raddoppio di Spagnoli. (25’ st Agyemang 6: la sua velocità per difendere il doppio vantaggio).

Cioffi 7: primo spunto e assist per Spagnoli. La sua presenza in campo si fa sentire, peccato che sia costretto a uscire dopo un tempo. (1’ st Barnabà 6: gioca una ripresa di grande attenzione sulla fascia in sostegno alla fase difensiva).

Spagnoli 9: due sigilli pesantissimi, da vero bomber, uno per tempo, e sono 15. (39’ st Giampaolo ng).

All. Boscaglia 8: indovina tutto, dal modulo alla formazione ai cambi della ripresa. Ancona mai in sofferenza e vittoria fondamentale, nonché la seconda vittoria consecutiva per la prima volta nella stagione.

g.p.