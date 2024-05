Monte San Vito al voto, Mirco Anselmi:: "Manutenzioni, Prg e giunta competente"

Mirco Anselmi ("Mirco Anselmi sindaco") tenta lo sgambetto al sindaco uscente Thomas Cillo (lista "Monte San Vito cambia").

Mirco Anselmi, perché ha deciso di candidarsi sindaco?

"Per spirito di servizio. In questi anni da assessore e consigliere ho potuto conoscere le problematiche del Comune e ho deciso di mettere a disposizione della comunità ciò che ho imparato e le mie competenze personali e professionali per cercare di dare un contributo concreto a gestire il paese dove vivo e dove vive la mia famiglia".

Il fronte Amazon è caldo, specie per le possibili ripercussioni sulla viabilità e la manutenzione delle strade. Che fare?

"Ho già sollevato da mesi la questione come consigliere, lamentando che l’Amministrazione stava predisponendo il Prg senza tener conto di Amazon. E quando l’attuale Amministrazione ha proposto l’ennesimo tavolo di discussione, inutile. Da sindaco chiederò la convocazione della conferenza dei servizi del Piano territoriale di coordinamento della Provincia, unica sede ufficiale per adottare provvedimenti formali concreti per gestire gli impatti Amazon: la viabilità che non può essere scaricata sul nostro Comune e la divisione dei proventi che ora Amazon versa solo a Jesi".

Cimitero, diverse le criticità. Che fare da sindaco?

"Mettere mano all’immediata manutenzione di tutte le aree, cosa non fatta in questi anni. Spendere 2 milioni per costruire un nuovo colombario, come ha deciso l’attuale Giunta significa consumare tutte le risorse, non avere più soldi per la manutenzione del resto del cimitero nè loculi dove seppellire i defunti. Vanno invece programmati i lavori di manutenzione di tutto il cimitero e ripresa subito l’attività di estumulazione dei loculi più vecchi per liberare spazi".

Intende mettere mano al piano regolatore?

"E’ vecchio di 30 anni: va adeguato alle attuali esigenze. Vanno stralciate le grandi aree edificabili non sono partite e va incentivato il recupero dell’edilizia esistente, senza consumo di suolo. Vanno implementati i servizi, migliorata la viabilità e potenziata la viabilità ciclabile. E incentivate fonti energetiche alternative".

Come sarà la sua squadra di giunta? Scelta tra i candidati o anche tra gli esterni?

"Sceglierò la squadra di Giunta rispettando dei criteri precisi: la competenza, il consenso ottenuto e la disponibilità alla presenza e al dialogo coi cittadini".

Sara Ferreri