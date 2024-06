Montemarciano sogna. Sarà davvero Promozione?

E’ il giorno dei verdetti nei playoff di Prima Categoria. Al Mancini di Fano (ore 16:30) il Montemarciano andrà all’assalto dell’Athletico Tavullia. Chi vince salirà in Promozione. Finora la squadra allenata da Cristiano Caccia - che aveva chiuso al terzo posto la stagione regolare nel girone B - non ha sbagliato niente nei playoff. Nella semifinale ha superato sul proprio campo la Falconarese (grazie alle reti di Pellonara e Moschini), in finale, una settimana fa, ha invece espugnato Camerano, sponda Real Cameranese, grazie ai guizzi nel primo tempo di Giancamilli e Gorini. Vincendo e convincendo come ha sottolineato mister Caccia, approcciando bene contro una Real che aveva a disposizione due risultati su tre in virtù della migliore classifica alla fine della stagione regolare oltre al fattore campo. Oggi entrambe le squadre partono alla pari. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari e se dovesse persistere la parità si tireranno i rigori. Anche il Tavullia è reduce da una vittoria in trasferta. Sei giorni fa sul campo dell’Avis Montecalvo, di misura, una squadra con qualità che nella stagione regolare aveva chiuso al quarto posto il girone A facendo registrare la migliore difesa del proprio raggruppamento con solo ventuno reti subite (cinque nel girone di ritorno). Il Montemarciano riprova a fare il grande salto a distanza di due anni dal ko contro la Cagliese a Fabriano. Questa volta i Caccia boys vorranno esultare per riportare la Promozione in casa Montemarciano dopo decenni.