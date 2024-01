Montemarciano verso le elezioni. E Grilli prepara la candidatura bis

Il sindaco Damiano Bartozzi resta in carica, pur avendo avuto ad aprile un grave malore con conseguenze che lo tengono lontano dall’amministrare direttamente il Comune. In vista delle amministrative del primo week-end di giugno, a Montemarciano si scaldano i motori della campagna elettorale e spunta già il primo candidato. L’occasione è stata la consegna dell’attestato di riconoscimento a Mariangela Scarpini, ritenuta cittadina meritevole "per l’impegno e la passione che da sempre la contraddistinguono nelle attività di carattere culturale, sociale e aggregativo, in particolare quelle rivolte all’infanzia e all’adolescenza". La consegna è avvenuta alla ‘sala del Camino’ di villa Colle Sereno, alla presenza del sindaco Bartozzi e di tutta la giunta. "Premesso che personalmente considero i cittadini attivi premiati in questi anni degli esempi e delle energie positive di questo territorio – attacca da progetto Montemarciano Maurizio Grilli –, al contempo mi chiedo: come mai il sindaco Bartozzi non partecipa alle riunioni di giunta e di Consiglio comunale, ma non perde occasione di partecipare a cerimonie locali?" Proprio Grilli sarà con tutta probabilità in corsa per la fascia tricolore, come già avvenuto nel 2019, quando le urne hanno premiato Bartozzi. Quest’ultimo, alla fine di novembre, ha comunicato la propria "assenza temporanea dalla carica, strettamente legata a motivi di salute del sottoscritto a decorrere dal 12 aprile". "Ai sensi dello statuto comunale – ha aggiunto Bartozzi –, il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, sino a suo rientro". Conferma arrivata alla fine di novembre anche dal vicesindaco Andrea Tittarelli, che ha parlato di un nuovo, recente intervento a cui si è dovuto sottoporre il sindaco Bartozzi. In vista delle elezioni di giugno, che probabilmente non vedranno in lizza il primo cittadino uscente per una eventuale riconferma (già prima del malore lo aveva escluso), rumors parlano di una possibile candidatura dell’attuale assessore Monica Magnini, ex di Progetto Montemarciano, esponente dell’area più a sinistra del Pd.