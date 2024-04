Monza all’assalto di Perugia. Eccheli: "È ancora tutto aperto"

La finale scudetto di Superlega arriva oggi, alle 15.15, per la prima volta all’Opiquad Arena dove la Mint Vero Volley Monza ospita la Sir Susa Vim Perugia per gara-2. Giovedì il risultato finale non ha sorriso ai brianzoli, sconfitti in Umbria ma capaci di tener testa ai più blasonati avversari, costretti a un’insperata rimonta nel primo set, oltre che a pescare a piene mani dalla panchina nel quarto.

Oggi però uscire tra gli applausi non basterà a una squadra capace di eliminare alla bella sia la Cucine Lube Civitanova che l’Itas Trentino e, proprio per questo, attesa tra le mura amiche da un successo che riporterebbe in parità una serie tutt’altro che a senso unico. Monza ha già raggiunto i suoi obiettivi e anzi è andata oltre ogni più rosea aspettativa ma con il biglietto per la Champions già in tasca, sarebbe un peccato non provare a giocarsi il tutto per tutto contro Simone Giannelli e compagni.

La pensa così anche coach Massimo Eccheli che alla vigilia di questa seconda sfida ha caricato i suoi uomini: "Non dobbiamo cadere nell’errore di considerare il bicchiere mezzo pieno, perché, dopo la buona prestazione di Perugia, potremmo correre il rischio di accontentarci, e questo sarebbe un grave errore. Abbiamo la possibilità di giocare meglio, possiamo e dobbiamo cercare di alzare l’asticella".

Il rammarico soprattutto per il primo set buttato via deve servire a Cachopa e compagni a scendere in campo con la giusta carica agonistica oltre che consapevolezza nei propri mezzi. Perugia dal canto suo punta a far saltare il fattore campo e riportare la serie al PalaBarton giovedì 25 aprile con la possibilità di chiudere i conti al primo match point, per uno scudetto che manca ormai da troppi anni. Monza il tricolore non l’ha nemmeno sfiorato nella sua ancora giovane storia ma ora che ha iniziato ad annusarlo, con la coppa che ha già fatto bella mostra di sè in gara-1 e che in ogni caso oggi sarà portata anche all’Opiquad Arena, spera di continuare a farlo il più a lungo possibile. Un successo garantirebbe domenica prossima gara-4.