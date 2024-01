Morto Gianfranco Buccelli. Medico stimatissimo, lavorò col sindaco Niccoli

Osimo è in lutto per la scomparsa del dottor Gianfranco Buccelli. E’ deceduto la scorsa notte a 84 anni. "Un uomo, un medico, dalle elevate qualità morali e professionali che durante il mandato del sindaco Alberto Niccoli si è messo a disposizione della città quale componente della giunta comunale", l’ha ricordato il sindaco Simone Pugnaloni. Allo stimatissimo medico molti osimani devono riconoscenza per essere stati suoi pazienti in ospedale o per aver avuto un familiare da lui curato. Lascia i figli Alessandro e Ilaria.