Moscardi show sui 400 metri

Record di presenze al PalaCasali. Più di 2.700 presenze-gara in una domenica a tutta atletica, 2.728 per l’esattezza, con oltre 13 ore di competizioni non stop tra il meeting giovanile del mattino e quello assoluto del pomeriggio. È record di partecipazione anche nel fine settimana, imperniato sullo spettacolare Memorial Alessio Giovannini, che ha visto complessivamente 3511 iscritti da tutta Italia. Numeri senza precedenti in un weekend di gennaio nei venti anni di storia dell’impianto. Non mancano anche i risultati di spicco: sui 400 metri vittoria e primato personale con 47’’34 dell’anconetano Alessandro Moscardi, protagonista di un altro miglioramento dopo il 47’’65 di otto giorni fa. Moscardi, argento nel 2021 agli Europei under 23 con la 4x400 azzurra, dall’anno scorso indossa la maglia dell’Atletica Firenze Marathon. Nei 60 la più veloce delle marchigiane con 7’’90 la junior Claudia Scarponi (Sef Stamura).