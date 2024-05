Mostra dedicata a Carlo Maratti

Con il patrocinio del Comune di Camerano e della Pro loco "Maratti", oggi alle 10 nella chiesa di Santa Faustina, il Gruppo Marattiano inaugurerà una mostra dedicata al pittore concittadino Carlo Maratti ed in particolare al ricordo per i 200 anni dalla sua scomparsa. La mostra riporterà le numerose notizie che emergono dagli atti, per lo più originali, e dalle numerose iniziative e permetteranno di cogliere gli aspetti fondamentali della carriera artistica del Maratti, il principale rappresentante della scuola romana del Seicento a Roma. La mostra permetterà di evidenziare e far conoscere anche la figura e l’opera di Ettore Ballarini (1868-1942), pittore, decoratore ed incisore, autore del sipario del teatro cameranese.