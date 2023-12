Mostra di Anna Uncini al Teatro Casanova

Appuntamento mercoledì alle 18 al Teatro Casanova, per il taglio del nastro della mostra di Anna Uncini "Una storia fatta di carta". "Si tratta – spiega il sindaco David Grillini – di un allestimento provvisorio in attesa di una futura collocazione definitiva. L’artista fabrianese, ha origini di Cerreto ed è molto legata al nostro paese. Per questo motivo ha voluto donare la sua collezione proprio al nostro Comune. La mostra è curata da Lauretana Sciscione, critica esperta di arte contemporanea che, con generosa dedizione, ha lavorato per la realizzazione del catalogo con recensioni, biografia e scelta delle opere. Molto preziosa anche la consulenza di Anna Massinissa, con i suoi suggerimenti, ma anche quelli dell’artista Massimo Pompeo". Dopo il vernissage, ci sarà il festival Francesco Scacchi con il oncerto dell’Orchestra d’archi della Camerata Musicale del Gentile Auspici, diretto dal maestro Lorenzo Sbaffi e letture di alcune poesie finaliste del Concorso Poetica Young nonché liriche di Anna Uncini, a cura del prof. Enzo Bonacucina. A seguire degustazione di spumanti metodo Scacchi.