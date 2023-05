Movida, alcol e minori: scatta il giro di vite

Troppi minori durante la Movida, giro di vite della polizia municipale. Sono sempre più numerosi i gruppi di giovanissimi, molti dei quali provenienti dai comuni vicini, che frequentano la spiaggia di velluto. Controlli volti a tutelare i minori dal gioco d’azzardo e a contrastare fenomeni legati alla ludopatia in cinque sale scommesse del territorio: gli accertamenti non hanno comportato verbali per violazioni della normativa, che impone il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro.

Controlli anche nelle tabaccherie legati alla vendita di tabacchi ai minori e dei pubblici esercizi, per i quali è vietato somministrare alcol ai minori. Lo scorso week-end gli accertamenti hanno interessato numerosi sia nella zona del centro storico, sia in periferia. Tolleranza zero nei confronti di chi somministra alcolici, in passato, in più occasioni alcuni esercizi erano stati chiusi temporaneamente perché era stato somministrato alcool a minorenni. Giovani e giovanissimi nel mirino anche per gli atti vandalici che, soprattutto nei mesi estivi si verificano nei confronti delle attrezzature presenti negli stabilimenti balneari. Anche quest’anno in spiaggia non sarà possibile accedere dopo la mezzanotte: proprio la scorsa estate un gruppo di minorenni era stato sorpreso, durante i controlli della polizia locale, mentre consumava bevande alcoliche proprio sulla spiaggia. Riflettori accesi nei luoghi abitualmente frequentati dai ragazzini come il Foro Annonario, piazza del Duca, il porticato della scuola Pascoli, ma anche i piazza Roma. Giovani che passeggiano da un locale all’altro del centro storico e sono spesso i responsabili di schiamazzi che poi generano lamentale da parte dei residenti del centro.

Quella delle forze dell’ordine è una vera e propria task force per arginare anche il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, soprattutto finalizzata allo ‘sballo del sabato sera’. Controlli che interessano anche gli istituti scolastici, le fermate dei mezzi pubblici e i luoghi abitualmente frequentati da studenti e che con l’arrivo dell’estate si spostano sul lungomare e sul porto, dove per difendersi dagli atti vandalici nella darsena turistica sarà attivo anche quest’anno un servizio di vigilanza per evitare danneggiamenti delle imbarcazioni come avvenuto in passato.