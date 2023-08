Movida molesta addio a Chiaravalle: "È bastato il dialogo"

Movida meno molesta, dopo le proteste dei residenti e l’intervento dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cristina Amicucci (foto). "La situazione è migliorata – spiegano alcuni residenti –, dopo le nostre segnalazioni in Comune per l’impossibilità di dormire già dall’inizio dell’estate, soprattutto nel fine settimana. Gli orari di apertura e i decibel sono più accettabili ora e non ci sono stati più eventi che hanno richiamato migliaia di persone fino a notte fonda. Speriamo che la situazione si mantenga tale". Da parte della sindaca Amicucci, che pure è intervenuta cercando di risolvere la criticità, nessun pugno duro, nemmeno un’ordinanza. Allora, com’è stato possibile? "Fondamentalmente con il dialogo, il buonsenso e la comprensione delle esigenze di tutti – spiega la sindaca Amicucci –. I locali hanno scelto di chiudere prima, comprendendo quanto chiedevano i residenti. E come amministrazione comunale, vigiliamo però affinché sia rispettato da tutti il regolamento sulle emissioni sonore". sa. fe.