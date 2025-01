Munari e Angeletti. Due colpi da grande

Adesso sono ufficiali. Il Castelfidardo registra dal mercato novità in entrata: in porta e in attacco. Ufficializzati ieri Michael Munari e Tommaso Angeletti. Come si vociferava da giorni vestirà il biancoverde Michael Munari, talentuoso portiere classe 2005, che fino a pochi giorni fa ha fatto il secondo in C con la Vis Pesaro. Ora arriva in prestito al Castelfidardo per farsi le ossa e giocare di più. Si giocherà il posto per ora con Elezaj visto anche l’infortunio di Osama, fermo da settimane per una frattura al polso per una caduta dal motorino. Munari, cresciuto nelle giovanili del Rimini, è passato poi al Misano e dalla scorsa stagione è approdato alla Vis Pesaro. In attacco ecco Tommaso Angeletti, versatile attaccante, classe 2005, di Filottrano, che nelle ultime stagioni ha fatto la trafila delle giovanili in casa Spal esordendo pure in C con la prima squadra. Lo conosce bene mister Marco Giuliodori essendo un prodotto della "cantera" della Filottranese quando il tecnico biancoverde ricopriva il ruolo di responsabile tecnico del vivaio biancorosso. Angeletti sarà un’arma in più nel reparto offensivo dei fidardensi in vista del girone di ritorno. Il mercato invernale del Castelfidardo non dovrebbe essere concluso, perché si attende un rinforzo anche in difesa visto che nei giorni scorsi si sono registrate due partenze, entrambe nel ruolo di centrale. Hanno salutato prima Alessandro Castorina, classe 2004, e poi un elemento di esperienza e qualità come Matteo Boccaccini, il più ‘’anziano’’ del gruppo, con molte stagioni da prof alle spalle che - per questioni familiari - si è avvicinato a casa (Bologna). Alcune voci davano il ritorno in biancoverde di Edoardo Baraboglia, centrale maceratese che aveva giocato con il Castelfidardo, sempre in D, nella stagione 2021-2022 totalizzando 32 presenze e 2 reti, ma l’Atletico Ascoli non lo lascerebbe andare. Questa mattina intanto è prevista la consueta rifinitura in vista della trasferta di domani a Senigallia. BIGLIETTI. Oggi si chiude la prevendita dei biglietti per la sfida di domani a Senigallia. Domani la biglietteria ospite sarà chiusa. I tagliandi si potranno acquistare in sede o nella biglietteria ospiti del Mancini oggi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. I biglietti (10 euro) sono disponibili pure presso il Bar Tiffany negli orari di apertura. I minori fino ai 12 anni non pagano, e non sono previste riduzioni.