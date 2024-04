Municipale, nuovo regolamento: arrivano i giubotti antiproiettile

Il comando della Municipale si rinnova attraverso il regolamento approvato in Sala Gialla. L’atto è in corso di trasmissione al Ministero dell’Interno. A esporlo il comandante Daniele Buscarini: "Il regolamento disciplina gli ambiti di attività degli agenti di polizia locale dentro e fuori nel caso di calamità naturale di soccorso, in sinergia con le altre forze anche in altri Comuni. Viene disciplinato lo spirito di corpo tra cui gli ordini giornalieri nelle attività suddivise per frazioni e l’attività della Centrale operativa grazie anche a un nuovo software gestionale in dotazione che permette che tutte le rilevazioni vengano fatte in maniera digitale, comprese quelle degli incidenti stradali. Possiamo attivare la reperibilità per accertamenti sanitari obbligatori. Ci siamo dotati di giubbotti antiprioiettile e cuscini omologati perché per i ricoveri coatti dentro l’abitazione potremmo trovare una persona con coltello".

C’è la possibilità di avvalersi del sostegno di uno psicologo: "Per mia esperienza personale ho partecipato alla commissione di concorso di Jesi e ce ne siamo avvalsi perché diversamente a tutti gli altri dipendenti comunali siamo spesso sotto stress e ci è capitato di dover rilevare incidenti dove non è semplice vedere una mamma che piange la perdita di un figlio. Da ultimo ci sono la formazione, per cui in questo 2024 ho riproposto un corso di quattro giornate formative che prepara a gestire i conflitti con le persone nei luoghi pubblici, e le ricompense, infatti sono previsti gli encomi qualora l’agente abbia messo in pericolo la propria vita a favore di quella della cittadinanza".