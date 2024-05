Muore in Costa d’Avorio, l’addio a padre Matteo

La Diocesi di Senigallia si prepara a vivere con intensità e commozione la celebrazione delle esequie di padre Matteo Pettinari, in programma domani alle 11 in diretta social e radio (Radio Duomo Senigallia inBlu – 95.200 FM) da Dianra Village, in Costa d’Avorio – Africa – a cui seguirà l’inumazione nel cortile della missione.

Padre Matteo è morto nel pomeriggio del 18 aprile 2024 in un grave incidente stradale avvenuto a Niakara, villaggio dell’area centro nord della Costa d’Avorio: l’auto che guidava si è scontrata con un autobus di linea. Padre Matteo lascia il padre Pietro, la sorella Francesca, il fratello Marco e cinque nipoti. Per chi desidera continuare a sostenere l’opera di Padre Matteo in favore del popolo ivoriano, in accordo con la Diocesi di Senigallia e con la famiglia è possibile fare una donazione in sua memoria attraverso l’Associazione Piccole stelle d’Africa odv, organizzazione di volontariato at tiva nella nostra Diocesi che opera già da tempo a fianco di Padre Matteo e dei Padri della Consolata a sostegno di vari progetti di promozione umana ed evangelizzazione. L’associazione offrirà un rendiconto di come i fondi rac colti sosterranno le opere delle Missioni della Consolata in Costa D’Avorio.