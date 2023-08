Muore nello schianto a Corinaldo: oggi i funerali di Lorenzo Priori

Oggi alle 17 i funerali di Lorenzo Priori, il 44enne socio titolare della Prc Gomme di Lorenzo Priori&Co deceduto lunedì mattina in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua moto 750 Kawasaki. Martedì sul suo corpo è stata effettuata l’ispezione cadaverica, ieri la salma è rientrata nella disponibilità della famiglia. Ma la procura potrà, se lo riterrà opportuno, disporre ulteriori accertamenti: l’impatto è avvenuto in un tratto curvilineo che Lorenzo conosceva bene e che percorreva quasi quotidianamente. L’ultimo saluto si terrà nella chiesa di San Francesco a Corinaldo, comune dove risiedeva l’uomo, padre di tre figlie.

Due comunità sconvolte per l’accaduto: Lorenzo si è scontrato contro un rimorchio di una moto trebbia, per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Resta ancora ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona il 44enne di Corinaldo che viaggiava insieme a Lorenzo. L’uomo è rimasto gravemente ferito, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.