Muore un mese dopo il papà. Addio Roby, anima di Sant’Angelo

La Comunità di Sant’Angelo in lutto, si è spenta Roberta Gasparroni, aveva 51 anni. I primi di gennaio era stata ricoverata in rianimazione a seguito di un aggravamento dovuto ad una polmonite. Una donna solare, sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, così la ricordano quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla di passare del tempo insieme a lei. Roberta era sempre contornata di amici: ironica dalla simpatia e sorriso contagioso. Una mamma speciale per Chiara e una moglie insostituibile per Paolo. La Roby, così la chiamavano gli amici, aveva la capacità di prendere in mano qualsiasi situazione e risolverla. Purtroppo non ha potuto fare nulla la vigilia di Natale quando a causa di un malore improvviso, ha perso il papà Sante. Nemmeno il tempo di riprendersi dal grande dolore che è stata ricoverata in ospedale dove ieri mattina il suo grande cuore si è fermato per sempre. La notizia si è subito diffusa e sui social in molti hanno voluto ricordare Roberta, tante anche le persone che si sono strette a Chiara e Paolo, nell’obitorio dell’ospedale dove ieri pomeriggio è stata aperta la camera ardente. "Ti voglio ricordare così amica mia, nei nostri momenti di spensieratezza, nelle nostre risate, le nostre cene o le colazioni al mare, con il telefono in mano, tutte a fare i selfie – il ricordo dell’amica Michela - Ti voglio pensare che ora continuerai a fare la mamma di sempre. Lo so Roby, lo so, non poi essere più fisicamente con Chiara ma con l’anima sarai con lei e ti prego amica mia lassú, tra gli angeli, cerca di essere una mamma per il mio Luchino ed io ti prometto che qua giù se Chiara vorrà in me troverà una seconda mamma. Ti voglio bene Roby e vola più in alto che puoi". Nelle prossime ore sarà fissata la data dei funerali.