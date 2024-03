"Musica col Cannocchiale": brani interpretati in chiave jazz

Secondo appuntamento per la rassegna ‘Musica col Cannocchiale - Concerti in famiglia’, che ancora una volta avrà come sede il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. A organizzare l’iniziativa è l’Associazione Anspi ZonaMusica, che questa mattina proporrà non una, ma due performance, in programma per le ore 10 e per le 11.30.

Il concerto ha come obiettivo quello di offrire un’esperienza unica e coinvolgente per un pubblico che sia più ampio possibile, attraverso una selezione di celebri brani adattati in chiave jazzistica. Gli appassionati, ma anche i semplici curiosi, avranno l’opportunità di apprezzare un repertorio variegato e ricco, che comprende reinterpretazioni di capolavori come ‘Superstition’ di Stevie Wonder, ‘Moanin’’ di Bobby Timmons, ‘Equinox’ di John Coltrane e molti altri.

L’ensemble vocale ‘Harmonic Spectrum’, protagonista del concerto, è composto da giovani talenti della scena musicale marchigiana e umbra e arricchirà l’atmosfera del ridotto con arrangiamenti decisamente originali e innovativi, capaci di appassionare e divertire gli ascoltatori. Francesco Taucci, alle tastiere, e Zeno Le Moglie, alle percussioni, completeranno l’ensemble, garantendo un’esperienza sonora che si annuncia avvincente e coinvolgente per chi vorrà partecipare all’iniziativa. La presenza imprescindibile dell’attrice Melissa Conigli, inoltre, assicurerà una partecipazione ‘attiva’ degli spettatori, rendendo l’esperienza ancora più viva e sentita. La nota artista, infatti, guiderà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la musica. L’evento, patrocinato dal Comune di Ancona, rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel fascino del jazz e delle sue reinterpretazioni, in un contesto accogliente e familiare. Per informazioni 071 52525 (biglietteria), 320 6809233 e www.zonamusicancona.com.