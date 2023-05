Musica e politica in piazza Sul palco Elly Schlein

Musica e politica. Il centrosinistra chiude la campagna elettorale di Ida Simonella riportando in città Elly Schlein per il comizio finale. La segretaria nazionale del Partito Democratico (che ha lasciato la vicepresidenza della Regione Emilia Romagna) salirà sul palco assieme a Ida Simonella, la candidata sindaco del centrosinistra, e saranno loro ad animare il pomeriggio. Si inizia alle 18. A differenza di quanto accaduto due settimane fa non ci sarà la segretaria regionale Dem, Chantal Bomprezzi. Dal Teatro delle Muse a piazza Roma per giocare la carta decisiva per colmare il gap che la Simonella ha patito al primo turno nei confronti del candidato di centrodestra, Daniele Silvetti. Lo stesso Silvetti ha chiuso ieri sera la sua campagna elettorale proprio in piazza Roma, lo stesso contenitore dove l’8 maggio scorso avevano preso la parola i tre leader nazionali della destra, a partire dalla Premier Giorgia Meloni. A differenza della visita alla viglia del primo turno, stavolta Elly Schlein sarà immersa in un vero e proprio evento, fatto, come dicevamo all’inizio, di tanta musica. A partire dal concerto di Mauro Ermanno Giovanardi, cantante e leader dei La Crus, che con Ancona ha un rapporto particolare. Si deve a lui il coordinamento del Festival ‘La mia generazione’ che da alcuni anni anima l’estate anconetana. "Un momento per chiamare a raccolta gli elettori di Ancona in vista del secondo turno delle amministrative, ma anche un momento di festa _ così si legge nella nota diffusa dagli organizzatori dell’evento di stasera _. Conclusi gli interventi di Elly Schlein e Ida Simonella, infatti, spazio alla musica con il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi accompagnato dal chitarrista Marco Carusino e dj set fino a sera". L’intera serata arriva a poche ore dal silenzio elettorale che tutti e due i candidati e i rispettivi entourage dovranno rispettare fino alle operazioni di voto: domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.