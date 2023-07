Musica in Festa a Staffolo: Bande da tutta Italia

Al via venerdì per tre giorni a Staffolo la XXIX edizione di "Musica in Festa", con bande musicali e gruppi musicali provenienti dalle Marche e da diverse regioni italiane.

L’idea di organizzare una rassegna di bande attraverso cui proporre scambi culturali è nata quarant’anni fa quando la banda città di Staffolo è stata ospitata al Festival di Haguenau, in Francia. Da allora l’idea si è andata sempre più rafforzando e, stimolato dal gruppo folkloristico che già da anni organizzava il suo Festival, il comitato aprì le ‘danze’.

La manifestazione si poneva e si pone ancora come obiettivo quello di celebrare, festeggiare, attraverso bande, orchestre o gruppi la musica: nacque così Musica in Festa, che è diventata una iniziativa consolidata: sfilate per il paese, concerti in piazzetta, pubblici variegati, spensieratezza, scambio e arricchimento, buon cibo e l’immancabile Verdicchio.

Tre serate in cui il paese del Verdicchio con il suo balcone sulla Vallesina si anima all’insegna della musica.