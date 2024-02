Nasce il Comitato spontaneo di cittadini per Piano e Grazie. Ballanti presidente

Nasce il comitato spontaneo di cittadini di Piano San Lazzaro e Grazie. A crearlo sono stati dieci residenti promotori ed è aperto a chiunque risieda e viva nei quartieri Piano San Lazzaro, Stazione, Vallemiano e Grazie. Il Comitato ha carattere spontaneo, volontario, apartitico e apolitico, si incontra periodicamente e pubblicamente, anche con assemblee pubbliche, per far emergere, grazie alle segnalazioni di tutti, le problematiche che affliggono i quartieri, studiare insieme le soluzioni possibili, coinvolgendo l’amministrazione comunale e le pubbliche autorità. Le finalità: interloquire con l’amministrazione e le pubbliche autorità, ottenere una maggiore attenzione alle problematiche dei quartieri citati (ed anche attigui) tenendo alta l’attenzione sulle molte problematiche ancora aperte, per ottenere risposte alle richieste inviate volte alla risoluzione dei problemi sia quelli da tempo segnalati ed eventualmente di altri si dovessero verificare nel futuro. Portavoce è stato nominato Daniele Ballanti (nella foto), già referente del comitato di via Torresi dal 2011, vicari Andrea Pareschi per il Piano San Lazzaro-Stazione-Vallemiano e Francesca Mantovani per le Grazie-Largo Staffette Partigiane. Il telefono del Comitato è 328 9471 602, l’indirizzo email comitato.piano.grazie@gmail.com.