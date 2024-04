Nasce "Popolari Ancona". Presidente Marco Gnocchini

Si è costituito presso lo studio del notaio Giuseppe Comparone il movimento politico culturale "Popolari Ancona" su mandato di un’assemblea costituente tenutasi all’inizio dell’anno e che ha visto la partecipazione di oltre cento aderenti. L’associazione nasce per iniziativa di donne e uomini provenienti da storie differenti che si riconoscono nella centralità del pensiero e della cultura cattolico popolare e sociale quale unica e autentica proposta politica in grado di far fronte alla crisi della rappresentanza e della partecipazione democratica. Esponenti dell’associazionismo sportivo , culturale e politico, rappresentanti del mondo delle professioni, docenti, protagonisti dell’impegno civico e del volontariato sociale e tanti cittadini che hanno risposto sì all’appello di ricostruire un luogo politico centrista, dinamico e innovativo, che parli alle nuove generazioni e che sia scuola di formazione per la futura classe dirigente. "Partiamo in tempi non sospetti, lontani dagli appuntamenti elettorali – fa sapere il Presidente dei Popolari Marco Gnocchini - da Ancona, per dar vita ad una forza politica popolare in grado di aggregare e di aggregarsi con le altre realtà centriste, moderate e riformiste a livello regionale e nazionale. Il nostro compito è quello di costruire un’alternativa democratica alla deriva tecnocratica e globalista, di ricostruire lo spazio pubblico e di ridare forza e dignità alla politica contro quelle che sono le due facce dell’egoismo antipolitico: l’affermazione radicale dell’individualismo per cui ogni istanza privata deve trovare una traduzione in termini di diritti civili e del populismo sovranista come ripiegamento nella comunità".