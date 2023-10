Nascondeva la droga dentro un muro: arrestato

Di certo non gli era mancato l’ingegno avendo scelto di nascondere la droga in una valigetta, a sua volta occultata all’interno di una cavità ricavata in un muro del ripostiglio della mansarda.

Sì, potrebbe sembrare una ricostruzione fantasiosa. Ma così è stato. Fino a quando, evidentemente, i carabinieri non hanno iniziato a sospettare di lui e hanno deciso di operare un controllo a casa sua, là dove hanno scoperto che quel giovane aveva mezzo etto di hashish, probabilmente pronto per essere spacciato nel territorio. È stato così arrestato in flagranza di reato, poi rilasciato.

L’operazione contro il consumo e la vendita di sostanze stupefacenti è stata effettuata dai militari della Tenenza di Falconara Marittima, guidati dal comandante Giuseppe Esposito, nei confronti di un ragazzo di 21 anni residente in un comune limitrofo.

Venerdì, infatti, i carabinieri si sono portati a casa sua e durante una perquisizione domiciliare hanno trovato circa 50 grammi di hashish, nonché materiale per il taglio, il confezionamento e la pesatura delle dosi. Il ventunenne aveva nascosto il tutto dentro una piccola valigetta.

La stessa era poi stata piazzata in un foro, praticato nel muro del ripostiglio della mansarda di casa sua.

In pratica pensava di essere al sicuro, ma il fiuto dei militari dell’Arma falconarese si è rivelato infallibile e lo hanno così beccato, dichiarandolo in stato di arresto.

Trasferiti gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, su disposizione del pubblico ministero di turno, il giovane è stato in un primo momento sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Questo in attesa del processo per direttissima che si è tenuto nella mattinata di ieri. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo però l’immediata liberazione del giovane.

È forte l’impegno da parte delle forze dell’ordine in tutto il territorio cittadino per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo con operazioni mirate, dentro e fuori i confini comunali come l’ultimo blitz dei carabinieri di Falconara dimostra. Ma anche con interventi più strutturati, quali ad esempio le operazioni ad ‘Alto Impatto’ predisposte dalla Prefettura e dalla Questura di Ancona in piena sinergia tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale e Polizia locale. Nel fine settimana, in tal senso, i controlli interforze proseguiranno per assicurare un weekend tranquillo, senza abusi e nel rispetto delle regole.

Giacomo Giampieri