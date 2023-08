Navetta gratuita verso il Conero

Da domani nelle Marche arriva la navetta gratuita che da Ancona raggiunge la riviera del Conero e in particolare per le spiagge di Portonovo, Sirolo, Numana e Marcelli. Un’iniziativa sperimentale promossa dalla Regione e dal Comune di Ancona: da venerdì dunque sarà attivo il collegamento urbano “Linea dei Borghi”, Linea 95, con partenza dal parcheggio dello stadio del Conero, con fermate a via del Castellano fino all’incrocio con la provinciale del Conero (SP1 co Trattoria Sardella) e arrivo alla piazzetta di Portonovo. Da lunedì 7 agosto si aggiungeranno le tappe di Sirolo, Numana e Marcelli.

La navetta gratuita urbana sarà attiva dal 4 agosto con 11 corse di andata e ritorno. La prima corsa parte alle 7.55 dallo Stadio del Conero, con arrivo a Portonovo alle 8.20, e l’ultima parte dalla piazzetta di Portonovo alle 20.02 e arriva allo Stadio del Conero alle 20.25.