"Neanche un euro per i terremotati" Il consigliere regionale Dem Antonio Mastrovincenzo critica il presidente della Regione Acquaroli per il suo silenzio sul terremoto di Ancona del 2022. Mastrovincenzo afferma che non è stato stanziato alcun finanziamento per i cittadini colpiti e molte famiglie sono ancora senza casa. Il presidente e il commissario alla ricostruzione avevano promesso un incontro con i cittadini, ma non si è mai tenuto.