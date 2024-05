Negozianti a lezione di marketing di vicinato

Il Comune, in una fase economica non semplice specie per le aree interne, supporta le attività commerciali per il "marketing di vicinato". Il progetto è stato ideato dalla Cna di Ancona e volto ad offrire agli esercenti dei piccoli Comuni "un vero e proprio percorso formativo articolato in 5 lezioni attraverso il quale gli stessi possono migliorare le proprie competenze a livello comunicativo e di marketing, arrivando a poter gestire in piena autonomia i propri canali di comunicazione, strumenti essenziali per competere al meglio sul mercato".

L’Amministrazione comunale ha deciso di adottare questo metodo per offrire ai propri imprenditori, in particolare nel settore del commercio, l’opportunità di poter acquisire tramite la Cna, gratis, queste competenze e rendere più attrattive e competitive le singole realtà. Il corso si svolgerà nella biblioteca comunale tutti i lunedì dal 3 giugno al 1 luglio. "I paesi dell’entroterra devono oggi far fronte ad un calo demografico che è diventato un fenomeno purtroppo spesso strutturale e comunque costante – commenta Marco Silvi, segretario della locale Cna - e questo comporta una contrazione nei flussi dei potenziali clienti a cui le attività si rivolgono".